[11.5 ACL2 GL第4節 ナムディン 0-1 G大阪 パナスタ]ガンバ大阪は5日、AFCチャンピオンズリーグ(ACL2)グループリーグ第4節でナムディン(ベトナム)と対戦し、1-0で勝利した。開幕4連勝で決勝トーナメント進出を確定させた。ここまで3連勝のG大阪は、今節の勝利で上位2位以上が確定し、決勝トーナメント進出が決まる。前半8分には早々に先制。左サイドからDF初瀬亮が左足でクロスを上げると、ファーサイドのMF美藤倫がヘディング