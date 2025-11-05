【ACL2グループF第4節】(ナムディン)ナムディン 0-1(前半0-1)G大阪<得点者>[G]美藤倫(8分)<警告>[ナ]ウォルバー(59分)、ミッチェル・ダイクス(88分)、ダン・バン・トイ(90分+2)[G]倉田秋(90分+3)主審:アブ・アーイシャ・バラー副審:アシュラフ・アブズバイダ、アブド・ハラワー└G大阪がACL2開幕4連勝でグループ突破確定! 美藤が2戦連続弾、初瀬負傷交代も猛攻ナムディンを完封