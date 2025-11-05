高知ユナイテッドSCは4日、所属選手のSNSアカウントで不適切な投稿があったことを報告した。クラブは公式サイト上で「多くの皆様方にご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪している。続けて「投稿後、当該選手自身も不適切であった旨を反省し、現在は投稿を削除しておりますが、今回の件を厳粛に受け止め、クラブから当該選手へ厳重注意をするとともに、全選手・スタッフに対して注意喚起を行い、ピッ