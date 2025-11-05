日本の茂木敏充外相がアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議期間中に協賛企業のコーヒーを紹介する様子を収めた動画がオンラインで話題だ。産経新聞によると、茂木外相は4日の記者会見で、Xに上げた動画に対する質問に「コーヒーを紹介する動画が400万回以上再生するとは意外だ」と答えた。茂木外相は先月30日、自身のXに「国際会議では、このようにコーヒーやお菓子などが置かれています。忙しい会議の合間ですが、癒しの時間