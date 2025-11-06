【ブリュッセル＝秋山洋成】欧州連合（ＥＵ）の環境相理事会は５日、温室効果ガス排出量を２０４０年までに１９９０年比９０％削減する新たな気候目標で合意した。加盟国に対し、域外の国からの温室効果ガスの排出権の買い取りを、全排出量の５％相当分まで認めるとした。ＥＵの執行機関・欧州委員会の当初案で買い取りを認める量は３％相当分だったが、一部加盟国の反対で拡大を決めた。今月１０日にはブラジルで国連の気候