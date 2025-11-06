【「ハレンチ学園」 柳生みつ子】 11月6日ごろ 発売 価格：6,490円 ハセガワは、レジンキット「『ハレンチ学園』 柳生みつ子」を11月6日ごろに発売する。価格は6,490円。 本商品は、お色気漫画の金字塔「ハレンチ学園」より、十兵衛こと「柳生みつ子」を1/12スケールでレジンキット化したもの。原型製作は、あらけん氏が担当している。瞳デカールが付属する。