1990（平成2）年11月6日、日米野球で福岡を訪れている西武の清原和博選手が、九州場所を前にした九重部屋のけいこ場で横綱千代の富士と談笑した。「土俵って意外に小さいんですね」と初めて見たけいこの感想を話した23歳の日本の主砲に、35歳の横綱は「相撲取りにしたいような体してるね」と妙に感心していた。