日本サッカー協会とアディダスジャパンは６日、日本代表が２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会で着用する新ユニホームを発表した。コンセプトは「ＨＯＲＩＺＯＮ（水平線）」。青を基調とし、胸部には日本を囲む海と空が交わる水平線を想起させるデザインが施された。日本が目標に掲げるＷ杯優勝を、水平線の先に広がる“最高の景色”と重ねて表現したという。Ｗ杯での活躍が期待される久保建英は「水平線と聞い