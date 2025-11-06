ワコールが展開する「BROS by WACOAL MEN」と、ユナイテッドアローズが手がける「CITEN」が初のコラボレーションを実現。2025年11月5日（水）より、全国の取扱店舗やECサイトでユニセックス仕様のワンサイズパンツ「パンツホリック」を発売します。快適な着用感と洗練されたデザインが融合した今作は、男女問わず楽しめる次世代アンダーウェアとして注目を集めています。 快適さを追求した“パンツホリッ