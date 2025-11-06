京王閣競輪場のG2ナイターは2日目を終えた。ガールズの6Rを制したのは石井寛子（39＝東京）。岩崎ゆみこの背後からレースを運び、タイミングを見計らってギアを上げ、ねじ伏せた。これで初日から連勝。順調に決勝へと駒を進めた。「初日よりレースが見えていた。落ち着いていた」と話した石井。その後の言葉が非常にユニークだった。「優勝するには皆さんの応援が必要。なので、もう少し大きな声で応援お願いします。シャ