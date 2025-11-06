ボートレース蒲郡の「第５５回蒲郡大賞典」は５日、予選３日目が行われた。大場恒季（２５＝愛知）６Ｒ、イン先マイした川北浩貴の懐を２コースから差してバック先行すると、２Ｍも難なく先取りして勝利。ここまで５走して２、２、３、１、１着のオール３連対と好調モード。２連率４０％の３３号機の舟足も「ずっとターン回りが良くて、３日目はさらに出足が良かった」と納得の域に仕上がっている。２０２６年前期勝率は６