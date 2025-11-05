（NY時間09:35）（日本時間23:35） マクドナルド＜MCD＞307.29（+8.08+2.70%） マクドナルド＜MCD＞が上昇。取引開始前に７－９月期決算（第３四半期）を発表し、既存店売上高が予想範囲内に留まった一方、１株利益は予想を下回った。米国での既存店売上高は予想を上回っている。値下げのプロモーション効果で、来店客数は横ばいながら、客単価の上昇が寄与した。 同社は、手軽な外食先としてのブラン