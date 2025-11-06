（NY時間09:51）（日本時間23:51） スーパー・マイクロ＜SMCI＞44.13（-3.27-6.90%） サーバーのスーパー・マイクロ＜SMCI＞が下落。前日引け後に７－９月期決算（第１四半期）を公表し、１株利益、売上高とも予想を下回った。第２四半期も予想を下回る見通しを示し、ＡＩ需要の取り込みへの懸念が再燃している。また、新規顧客獲得のための投資増や、ＡＩサーバӦ