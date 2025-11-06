トランプ関税の影響が懸念される中、トヨタ自動車は2025年度の最終利益の見通しをこれまでの予想の2兆6600億円から2兆9300億円に上方修正しました。トランプ関税の影響で営業利益が1兆4500億円押し下げられると見込む一方、販売台数の増加などで約9000億円の改善を図るとしています。