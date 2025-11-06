高市首相は5日夜、就任後初めてウクライナのゼレンスキー大統領と会談しました。30分ほどの電話会談で高市首相は、「ウクライナと共にあるとの日本の姿勢は変わらない」と強調し、ウクライナの復旧・復興に向けた支援を続けていく考えを示しました。ゼレンスキー大統領は、和平に向けたウクライナの取り組みなどについて高市首相に説明しています。