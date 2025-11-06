【「ヤニねこ」10巻】 11月6日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ「ヤニねこ」の10巻を11月6日に発売する。価格は792円。 本作は「週刊ヤングマガジン」で連載されているコメディマンガ。“ヤニ”を吸うねこたちの姿を描いている。 10巻では悪霊・煩悩を祓ったり、殺人的な悪臭を放ったりする展開のほか、新たな獣人も登場する。 【「ヤニねこ」10