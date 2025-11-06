【週刊ヤングマガジン50号】 11月10日 発売予定 価格：510円 【拡大画像へ】 講談社は、11月10日発売予定の「週刊ヤングマガジン50号」において、表紙・巻頭グラビアにtimeleszの原嘉孝さんと篠塚大輝さんが登場することを明らかにした。 原嘉孝さんと篠塚大輝さんは、新メンバーオーディションの模様が全世界に配信された“タイプロ”こと「timelesz project