中国メディアの新黄河は4日、オンライン学習支援サービスが提供した問題が物議を醸していると伝えた。記事によると、あるネットユーザーが「私が見た中で最悪の問題。生徒のことを無視していて本当に気分が悪い」とのコメントとともに、中国のオンライン学習支援サービス大手の「作業帮」のVIPページで表示された物理の問題のスクリーンショット画像をSNS上にアップした。その問題では「『生命は輪廻（りんね）するが、高考