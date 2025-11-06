サッカー日本代表の新しいユニホームが６日、発表された。１４日に愛知・豊田スタジアムでガーナ代表と対戦する「キリンチャレンジ杯」から採用され、米国などで共催される来年のワールドカップ（Ｗ杯）で着用する。テーマは「ＨＯＲＩＺＯＮ（水平線）」。青色を基調としたホーム用シャツには、海と空が交わる水平線を連想させるデザインが施された。日本代表はＷ杯優勝を目標に掲げており、水平線の先に広がる明るい未来や無