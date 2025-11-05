中国・上海で5日、「輸入」をテーマにした国際見本市が開幕しました。アメリカが保護貿易政策を強める中、中国は自らの“開かれた市場”をアピールしています。李強首相は、開幕式で「一部の保護主義的な行動が国際的な経済秩序を乱している」と述べ、アメリカの姿勢を批判しました。「国際輸入博覧会」は、中国市場への輸入に特化した世界最大級の見本市で、2025年は日本を含む138の国や地域から過去最多の4108社が出展しています
