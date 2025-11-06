ボートレース大村の「ＢＴＳオラレ志布志開設１６周年記念」は５日、準優勝戦３番勝負が行われ、優勝戦に進むベスト６が決まった。新田雄史（４０＝三重）は３日目準優９Ｒ、インからコンマ０９の好Ｓを決めて逃げ切り勝利。優出一番乗りを果たした。「悪いレベルではない。出られたりすることはないし、調整はやりやすい」と相棒２４号機の舟足の感触は悪くない。３号艇で臨む優勝戦に向けては「上積みは求めずに、ターン勝負