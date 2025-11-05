ボートレース住之江の「第８回ａｕじぶん銀行」は５日、準優３番勝負の５日目が行われた。坂口周（４７＝三重）は準優９Ｒ、４コースから最内を差して２着を奪取し優出切符をゲット。「足は４日目の方が良くて足落ちしていた。雨が降って湿気に負けていたと思う。それでもリングを替えてから良くなっているし、エンジンの数字以上はある。出足は◎と○の間くらい。ペラでしっかり合わせたい」と舟足はまずまず。最終日の気象条