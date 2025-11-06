【モデルプレス＝2025/11/06】日向坂46五期生の大野愛実と高井俐香が、11月6日発売の「週刊ヤングジャンプ」49号（集英社）に登場する。【写真】日向坂46五期生、手脚の長さ際立つTシャツ＆短パン姿でリラックス◆大野愛実、黒をバックに艷やかな肌披露今号は日向坂46特集。表紙・巻頭グラビアには大野が、巻末グラビアには高井が登場している。さらに、付録として五期生全員のソロアーティスト写真を使用した特製ステッカーが付属