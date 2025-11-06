11月14日のガーナ戦から着用日本サッカー協会（JFA）とJFAオフィシャルサプライヤーのアディダスジャパンが11月6日、「サッカー日本代表2026ホームユニフォーム」を発表した。新ユニフォームのコンセプトは「HORIZON（水平線）」だ。胸中央部分には、日本を囲む海と空が交わる水平線を想起させる複数のグラフィックが施されている。また、首の付け根部分には日の丸が付けられ、日本を背負ってピッチに立つ日本代表の誇りと覚悟