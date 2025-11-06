日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン（以下：KFC）店舗で、新年恒例の「ケンタ福袋」を、来年1月1日から数量限定で発売する。さらに、きょう6日から20日の期間、専用特設サイトにて、「ケンタ福袋」の事前抽選販売の受付を開始した。【写真】カルビーとコラボ！『ポテトチップス KFC 香るゆず七味チキン味』毎年好評の「ケンタ福袋」。今年も、さらにおトクな内容で登場する。「オリジナ