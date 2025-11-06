8人組グループ・timeleszの原嘉孝と篠塚大輝が、10日発売の『週刊ヤングマガジン』（講談社）50号の表紙・巻頭グラビアに登場する。同グループメンバーの男性漫画誌への登場は初、同誌における男性のみの表紙は2021年10号の岡田准一以来4年ぶりとなる。【番組カット】カッコイイ…！サッカーに全力なtimeleszバラエティー番組などでも体を張った素晴らしいコンビネーションでお茶の間を沸かせる「はらしの」コンビ。ペアでの雑