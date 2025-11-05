４日、タジュディーン議長と会談する李強総理。（上海＝新華社記者／黄敬文）【新華社上海11月5日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は4日午後、第8回中国国際輸入博覧会出席のため訪中したナイジェリアのタジュディーン下院議長と上海で会談した。