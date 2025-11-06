アイドルグループ・日向坂46の高井俐香が、6日発売の『週刊ヤングジャンプ』49号（集英社）の巻末グラビアに登場している。今年五期生として加入したばかりの高井にとって、今回が同誌での初グラビアとなった。【全身ショット】長い手脚が美しい…抜群スタイルを披露した高井俐香秋晴れの青空の下で撮影された誌面では、制服姿で爽やかに笑うカットや、ねこじゃらしで遊ぶ無邪気な姿を収録。さらに、部屋ではTシャツと短パン姿