アメリカ・ケンタッキー州の空港で貨物輸送大手の貨物機が離陸直後に墜落して炎上し、少なくとも9人が死亡しました。犠牲者はさらに増える可能性があるということです。アメリカ連邦航空局によりますと、ケンタッキー州からハワイ・ホノルルに向かっていた貨物輸送大手UPSの貨物機が4日夕方、離陸直後に墜落し、炎上しました。地元当局によりますと、搭乗していた3人を含む少なくとも9人が死亡し、複数人がケガをして病院で手当て