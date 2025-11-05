◆アジア・チャンピオンズリーグエリート▽第４節神戸１―０蔚山（５日・御崎公園）Ｊ１の神戸が、蔚山を１―０で下した。チームは東組首位に浮上した。後半１３分、ＦＷジェアンパトリッキの得点で先制に成功した。リードしてからは相手がより前がかりになり、シュートまで持っていかれるシーンも増えたが、ＧＫ前川黛也をはじめチーム一丸で守り切った。好セーブを連発した守護神は「枠内に入れてくる力はあった。そこは