ベルギーの首都ブリュッセルの空港で4日、ドローンの目撃情報が相次ぎ、空港は一時閉鎖されました。その後、運航が再開したものの、5日も欠航便が相次いでいます。地元メディアによりますと、ブリュッセル空港で4日夕方、複数のドローンが目撃されたため航空機の離着陸が停止しました。影響は5日まで及び、あわせて54便が欠航したということです。また、ベルギーの別の都市でもドローンの目撃情報があり、空港が一時閉鎖されました