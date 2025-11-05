韓国発のガールズユニット・ＫＩＳＳＯＦＬＩＦＥ（キスオブライフ）が５日、都内で日本デビューの記念イベントを行った。ＫＩＳＳＯＦＬＩＦＥは、ハワイ出身のジュリー（２５）、タイ出身のナッティ（２３）、アメリカ出身のベル（２１）、韓国出身ハヌル（２０）の女性４人による多国籍ユニット。２０２３年７月に韓国でデビューし、２０２４年リリースのシングル「Ｓｔｉｃｋｙ」が世界的にヒットし、北米、欧州