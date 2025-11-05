きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１５４円付近まで買い戻されている。東京時間の朝方には一時１５２円台まで下落する場面が見られた。 前日は特段の材料はなかったが、これまでのポジションの巻き戻しが市場全体で見られ、ドル円も高市トレードの巻き戻しが強まっていた。米株式市場ではＡＩ関連の巨額投資が回収できるのかという疑問と、高バリュエーションが再度意識され、ＩＴ・ハイテク株中心に調整色が強ま