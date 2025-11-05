日本時間２３時４５分に米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）23:45 予想55.2前回55.2（非製造業PMI・確報値) 予想54.8前回54.8（コンポジットPMI・確報値)