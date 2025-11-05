11月5日に越谷市立総合体育館で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第8節が行われ、川崎ブレイブサンダースが越谷アルファーズと対戦。前半の11点ビハインドを第3クォーターに一時ひっくり返したものの、リードを保てずに65－76で敗れた。 エースのロスコ・アレンがインジュアリーリスト入りした川崎は、外国籍選手で唯一先発のドゥシャン・リスティッチ