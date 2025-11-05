『変態村』『地獄愛』のファブリス・ドゥ・ヴェルツ監督最新作、『マルドロール／腐敗』が11月28日（金）より公開。ポスターと冒頭映像が解禁された。本作は、ベルギーで実際に起きた少女拉致監禁・殺人事件をもとにしたクライム・スリラー。事件の犯人を追う若き憲兵隊の主人公が、機能不全に陥っている警察組織の現実に直面し、正義を追い求めるあまりに心身に異常をきたしていく。ポスタービジュアルは、正義感が強い主人公のポ