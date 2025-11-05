ウクライナのゼレンスキー大統領は日本時間の5日夜、高市首相と初めて電話会談を行い、会談後、自身のSNSに日本語で投稿しました。高市首相からの「ウクライナ国民の勇気への敬意のお言葉に感謝いたします」と述べるとともに、「私どもは復旧・復興においても日本との協力を強化することに関心を持っています」と述べ、戦闘終了後の復興について、日本からの協力に期待感を示しました。また高市首相をウクライナに招待したことも明