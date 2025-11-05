女性アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の元メンバーで女優の齊藤なぎさが５日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。体力が極端にないことを明かす一幕があった。今回は「体力がありすぎる女ＶＳ体力がなさすぎる女」。ＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「体力には自信ないの？」と聞かれると「体力、全然なくて。ディズニー（ランド）大好きなんですけど、昼過ぎぐらいからしか行けなくて。