青学大駅伝部の原晋監督（58）が5日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・30）に出演。夏の合宿中にクマに遭遇したことを明かした。番組では全国で多発するクマ被害を取り上げた。東京でも日の出町で目撃されたことを報道。政府がクマによる人的被害が相次ぐ秋田県へ自衛隊を派遣することも伝えた。原監督は「夏の合宿で山に行った時、実際に私何頭か見たんですよ」とクマと遭遇したことを回想。「女子マネジャーが警備してい