自民党・立憲民主党など与野党6党はガソリン税の暫定税率を年内に廃止することで正式に合意しました。 新潟県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均販売価格は2020年10月26日時点では133円でしたが、10月27日時点の価格は172．5円。わずか5年で40円近く値上がりし、家計を苦しめています。こうした中、物価高対策の一つとして議論が続けられてきたガソリン税の暫定税率廃止について11月5日午前、自民党・立憲民主党