女優の寺本莉緒が５日に自身のインスタグラムを更新し、誕生日を報告した。１１月５日に２４歳の誕生日を迎えた寺本は「２４歳！！！！！」と始め、「毎年誕生日を迎えるたびに周りに恵まれているなぁと実感します。いつも沢山支えていただきありがとうございます」と感謝をつづって、ケーキをもって笑顔の姿などをアップした。最後に「２４歳も一生懸命頑張ります」と結んだ。この投稿には「とてつもなくおめでとうございま