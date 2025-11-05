【ニューヨーク共同】5日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比25銭円安ドル高の1ドル＝153円86〜96銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1476〜86ドル、176円68〜78銭。目立った取引材料が乏しく値動きは限られた。朝方発表された米雇用関連指標の結果を受けてややドルが買われる場面もあった。