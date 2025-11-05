【杏林大ー神奈川大】完封負けに肩を落とす神奈川大の選手ら＝横浜スタジアム（花輪久写す）大学野球の横浜市長杯争奪第２１回関東地区選手権最終日は５日、横浜スタジアムで神奈川大（神奈川１位）−杏林大（東京新１位）の決勝が行われ、神大は０−４で敗れ初優勝を逃した。神大は先発の本間陸が４回１失点に抑えるも、２番手以降の継投で失点が続いた。２点を追う七回には植松、岩本の連打で２死一、三塁の好機をつくるも