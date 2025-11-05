市川沙央さん【パリ共同】フランスの権威ある文学賞メディシス賞の受賞作が5日、発表された。外国小説部門で最終候補7作品の一つに選ばれていた市川沙央さん（46）の2023年の芥川賞受賞作「ハンチバック」は受賞を逃した。受賞すれば日本作品として初めてだった。英国の作家の作品が選ばれた。賞は1958年創設。外国小説部門は70年に始まった。市川さんは79年神奈川県生まれ。難病「先天性ミオパチー」のため人工呼吸器や電動車