おととし（2023年）、東京・世田谷区の認可外保育施設でうつぶせに寝かされた生後4か月の男の子が意識不明の状態で見つかり死亡した事件で、元園長らの初公判が開かれ、いずれも起訴内容を認めました。この事件はおととし12月、世田谷区の認可外保育施設「バンビーノ」（現在閉園）で、生後4か月の男の子・真渚己ちゃんが意識不明の状態で見つかり、その後、死亡したものです。元園長の野崎悦生被告は乳幼児の安全な寝かせ方に関す