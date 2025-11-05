40歳になった今でも現役を続けているポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウド。欧州の最前線からは離れたものの、サウジ・プロリーグのアル・ナスルでプレイを続けており、直近のアル・フェイハ戦でも2ゴールで勝利に貢献している。アル・ナスルではすでに通算得点が100ゴールを超えており、今後もこの数字は伸びると予想される。そんなロナウドはジャーナリストであるピアーズ・モーガン氏のYouTubeチャンネル『Piers Morgan