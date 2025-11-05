CLリーグフェーズ第4節スラヴィア・プラハ対アーセナルの一戦が行われ、0-3でアウェイのアーセナルが勝利を収めた。アーセナルはこれでリーグフェーズ4連勝、未だ失点を許しておらず、プレミアだけでなくCLでもその堅守を披露している。そんな勝利したゲームでは、アーセナルの若手がCLデビューを飾った。2009年生まれ、15歳のマックス・ダウマンだ。アーセナルが3点のリードを得た72分、レアンドロ・トロサールとの交代でピッチへ