JR東日本（東日本旅客鉄道）は、上越新幹線の新潟駅と長岡駅において、顔認証改札機の実証実験を2025年11月6日～2026年3月31日の期間で実施する。その実証実験開始を翌日に控える11月5日に、顔認証改札機を報道公開した。 JR東日本 新潟駅の新幹線東改札に、顔認証改札機を設置 本実証実験は、JR東日本の中長期ビジネス成長戦略「Beyond the Border」に基づき2024年12月に発表した「Suica Renaissance」で推進す