三谷幸喜氏（64）が25年ぶりにゴールデン・プライム帯（午後7〜11時）の民放連続ドラマの脚本を手掛けるフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）は5日、第6話が放送され、俳優の生田斗真（41）が事前告知なしのサプライズ出演を果たした。物語後半のキーパーソンとなる新キャラクター、倖田リカ（二階堂ふみ）の元カレ・トロ役を演じる。第4話（10月22日）の近藤芳正（64）、第