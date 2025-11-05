東京六大学野球連盟は５日、神宮球場内で、プロ野球を進路に選択した野球部員対象の研修会を開催し、「プロ野球選手としての心構え」や「プロ野球選手に関わる法務や税務」についての講義を行った。今年で１１度目となる。巨人のドラフト２位、早大の田和廉投手（４年＝早実）は「ＳＮＳに関しても危機管理が大切。今後は自己責任になるので、まずは失敗しないこと、問題を起こさないことが重要だと思いました」と学びを得た様